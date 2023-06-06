Sahte bir enflasyon hikayesi: TÜİK ve hükümet el ele

Bugün yine sizin cebinizdeki gelirinizin devlete ve başka kişi ve kuruluşlara nasıl aktarıldığını yazacağım… Daha doğrusu bunun sohbetini yapacağım sizinle.

Biliyorsunuz hem ENAG hem de TÜİK Mayıs ayı, son bir yıllık ve yılbaşından itibaren oluşan enflasyon oranlarını açıkladı.

Ne var bunda demeyin?

Hatta ‘Zaten biliyoruz, TÜİK hep enflasyonu olduğundan daha düşük gösteriyor’ diyebilirsiniz.

Durum bu sefer bildiğiniz gibi değil…

ENAG’ın Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 7.35 açıklanırken TÜİK bu oranı sıfırladı.

Evet evet, TÜİK’in bizlere sunduğu Mayıs ayı enflasyon oranı tam anlamıyla sıfır. Diğer anlamıyla etin kilosunun 500 liraya çıktığı, sağlık harcamaları enflasyonunun yüzde 17 olduğu ve neredeyse sepette bulunan 400’den fazla maddenin fiyatı artmışken TÜİK hiçbir şey olmamış, hiçbir fiyat artışı gerçekleşmemiş gibi enflasyonu yani fiyat artış hızını sıfır olarak açıkladı.

Tam anlamıyla kurnazlıktır bu. Yaklaşık bir hafta önceki kamuoyu açıklamasında bu kurnazlığın tanımını da yapıp, sanki legal hale getirmek için de açıklama yapmayı da unutmadılar.

Efendim konu size seçim yatırımı olarak verilen bedava doğal gazın faturası ile ilgili… Açıkça, ödemediğiniz Mayıs ayı doğal gazı artık her ay omuzlarınızda yeni bir fatura gibi yüklü olarak kalacak.

Nasıl mı?

Anlatalım…

TÜİK dün sabah aynı zamanda enerji ve gıda hariç enflasyonu yüzde 4.25 açıkladı ve hatta ayın son 3-4 gününde enflasyonu ölçmeyi bıraktığı için 2,5 yüzde puanı da buradan azaltarak olması gereken, yani yüzde 7’leri aşan, enflasyon oranını sıfır olarak açıkladı.

Bu ne demek biliyor musunuz?

Bu basit anlamıyla ilk altı aylık enflasyon farkının maaşlara daha az yansıması ve gelirinizin olması gerekenden daha düşük olması anlamına gelir.

Yani enflasyonu düşük göstererek olması gerekenden daha az zam alacakasınız. Bununla da bitmiyor süreç. Bu tam anlamıyla baz etkisi yarattığı için neredyse her ay bu faturayı tekrar ödeyeceksizin. Tam anlamıyla size bedava verildiği söylenen doğal gazın tümünü ödemekle kalmayacak, her ay yeniden bir kısmını ödeyeceksiniz.

NE GÜZEL DEĞİL Mİ?

Dünyanın sanırım hiçbir ülkesinde böyle bir kurnazlık yapılmamıştır. Hem seçim yatırımı olarak faturaları sıfırla hem de bunu sürekli bir şekilde ücretli çalışanlar ve emeklilere ödet metodu ile adeta bir taşla birçok kuş vurma denebilir buna.

Enflasyonu düşürmenin sayıları kontrol altına alma olarak algılandığı bu dönemde, sizin harcamalarınızla büyümeye çalışan bir ekonominin önüne taşları yığmak anlamına gelen bu uygulama sizleri ahmak yerine koyan bir örnektir.

Seçim için milyar dolarları harcayanların sizin her ay cebinizden 300 liraya da göz diktiğini anlamanız için sanırım daha çok zaman geçecek.

Çünkü tren kaçtı.