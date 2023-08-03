Uzmanı açıkladı: TÜİK'ten enflasyon oyunu!

Seçimlerden önce "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde, konutlarda doğalgaz ile ilgili konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını belirtti. Öte yandan Erdoğan, konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağının açıkladı.

Erdoğan'ın seçim yatırımı olan doğalgazın mayıs ayı itibariyle ilk bir ücretsiz kullanılması sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplanmasında doğalgaz için 'sıfır fiyat' yöntemi uygulanacağını açıkladı. TÜİK açıklamasında, "2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim ve 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyatın dikkate alınacağını" duyurdu.

"ADİ BİR NUMARA YAPMIŞ"

TÜİK'in 'sıfır fiyat' yöntemi; emekli, memur ve asgari ücret maaş hesabında enflasyon üzerinde değerlendirme yapıldığı için gelirler üzerinde negatif etkisi olurken Ekonomist Mustafa Sönmez, şu ifadelere yer verdi:

"TÜİK, yine adi bir numara yapmış. Normalde m3 ü 5,7 TL olan doğalgaz seçim yatırımı olarak "0" sayıldı ve TÜFE Harinda 2,5 puan aşağıda gösterildi. Bu ay da 4 kuruşluk fiyat 01 kuruş; yüzde 98 düşüş gösterilmiş ve toplamda yüzde 2,8 ağırlığı olan doğalgaz üstünden enflasyon 2 puan eksik gösterilmiş."

Sönmez'in paylaştığı tablo şöyle:

ENFLASYON RAKAMLARI

Öte yandan TÜİK verilerine göre; temmuz ayında enflasyon, yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83 oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem