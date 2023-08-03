İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte iş yerleri için kira zam oranları da belli oldu. Yeni düzenlemeye göre, iş yerlerinde uygulanabilecek tavan kira zam oranı yüzde 57,45 olarak belirlendi.

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

Kira zam oranları, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. İş yerleri için belirlenen yeni kira zam oranı, TÜFE'nin son 12 aydaki ortalamasıyla belirlendi. Bu oran, iş yerlerinin kira bedellerinin artışında en üst sınırı oluşturacak.

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Öte yandan, konut kiralarında uygulanan tavan zam oranı da Temmuz ayında değişmedi ve yüzde 25 olarak kalmaya devam edecek. Konut kiralarındaki tavan zam uygulaması, 1 Temmuz tarihinde ikinci kez hayata geçirilmişti.

Kira zamlarının belirlenen tavan oranlarında kalması, kiracıların belirli bir süre içinde kira bedellerinin çok yüksek oranda artmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu düzenlemelerle hem kiracılar hem de iş yerlerini kiraya verenler arasında adil ve dengeli bir ilişki sağlanması hedeflenmektedir.

İş yerleri için belirlenen yüzde 57,45'lik kira zam oranı, iş yerlerindeki kira ücretlerine yapılacak artışların en üst sınırı olacak ve TÜFE'nin gelecek dönemdeki değişimine göre yeniden güncellenecektir. Kiracılar ve iş yerlerini kiraya verenler, bu yeni düzenlemeye uygun şekilde kira sözleşmelerini düzenlemelidirler.

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