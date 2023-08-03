TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Aylık enflasyon son 1,5 yılın zirvesinde!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 9,49 artarken, yıllık enflasyon yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz ayı itibariyle son bulurken aylık enflasyon da Ocak 2022'den bu yana 1,5 yılın zirvesine çıktı.

ÜRETİCİ ENFLASYONU DA ARTTI

Verilere göre, temmuzda üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 8,23 arttı. Aynı dönemde yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 44,50 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 17,75 ile ulaştırma oldu. Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,67 ile eğitim oldu.

YILLIK ARTIŞ EN YÜKSEK LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 19,31 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 82,62 ile lokanta ve oteller oldu.

BEKLENDİĞİ GİBİ GELDİ

Reuters anketine katılan 10 ekonomist, temmuzda fiyatların, hazirana göre ortalama yüzde 9,1 oranında yükseldiğini tahmin etti. Ekonomistlerin tahminleri, yüzde 6,4 ile yüzde 10,6 arasında değişti.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 16 kurumun medyan beklentisi Temmuz ayında enflasyonun aylık yüzde 9,1, yıllık ise yüzde 47,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde oldu.

AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı temmuz enflasyonu beklenti anketine göre, ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminiyse yüzde 58 seviyesinde bulunuyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem