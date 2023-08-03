TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de rekor!
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, dalgalı seyrini sürdürerek rekor seviyeye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon temmuz ayından yüzde 9,49 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.
TÜİK'in enflasyon rakamları öncesi güne dalgalı bir seyir izleyerek başlayan dolar/TL, 27,44 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Şu dakikalarda dolar/TL, 26,98 TL seviyesinde işlem görüyor.
MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar/TL tahmini 28,46 TL seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: