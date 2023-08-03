TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de rekor!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası dolar/TL, dalgalı seyrini sürdürerek rekor seviyeye yükseldi.

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TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de rekor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon temmuz ayından yüzde 9,49 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon rakamları öncesi güne dalgalı bir seyir izleyerek başlayan dolar/TL, 27,44 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Şu dakikalarda dolar/TL, 26,98 TL seviyesinde işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yıl sonu dolar/TL tahmini 28,46 TL seviyesinde bulunuyor.

TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de rekor!TÜİK'in enflasyon rakamları sonrası dolar/TL'de rekor!Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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