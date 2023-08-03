ENAG, Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 69,21 olarak açıkladı!

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayına ilişkin enflasyonu açıkladı.

Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %13,18 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %122,88 olarak gerçekleşti.

2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise %69,21 oldu.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMADA

ENAG verilerine göre TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %1,13 ile Giyim ve Ayakkabı en fazla yükseliş ise %22,08 ile Ulaştırma kaleminde gerçekleşti.

TÜİK SAAT 10:00'DA AÇIKLAYACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Haziran ayında enflasyon yıllık bazda TÜİK verilerine göre yüzde 38,21, ENAG'a göre yüzde 108,58 olarak gerçekleşmişti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 9,07 artmasını bekliyor.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.