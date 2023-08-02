Reuters: Üç kamu bankasının genel müdürleriyle yola devam edilecek

Üç kamu bankasının bugün gerçekleşen genel kurullarında, mevcut genel müdürlerin görevlerinde bir değişiklik beklenmiyor.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre genel müdürlerin görevine devam etmesi bekleniyor.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın olağan genel kurulları saat 10.30'da başladı.

Kaynaklar, genel kurular sonucunda Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan ve Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih'in görevlerine devam edeceğini kaydetti.