LCW, Türk Telekom, Çiçeksepeti... Rekabet Kurumu'ndan 16 şirkete milyonlarca lira ceza

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, işgücü piyasasında birbirlerinden çalışan almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yapılması suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla bazı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle;

"Soruşturma sürecinde soruşturma tarafı teşebbüslerin, birbirlerinin çalışanlarının istihdam edilmesini engellemeyi ve çalışan hareketliliğini kısıtlamayı konu alan çalışan ayartmama anlaşması yapıp yapmadıkları incelenmiştir. Bu anlaşmaların temelinde işverenlerin en önemli girdilerden olan emek üzerinde rekabet etmekten karşılıklı olarak vazgeçmeleri yatmaktadır.

Çalışan ayartmama anlaşmaları emek faktörünün teşebbüsler arasındaki hareketliliğini azaltmasının yanı sıra emeğin karşılığı olan ücretlerin suni şekilde gerçek değerini bulamamasına da yol açabilmektedir. Netice itibarıyla çalışanların dağılımında etkinsizlik doğmakta ve işgücü piyasalarındaki rekabetçi yapı zarar görebilmektedir.

Söz konusu hususlar çerçevesinde soruşturma kapsamında bulunan 11 teşebbüs bakımından uzlaşma ile soruşturma süreci sonlandırılmış olup, haklarında soruşturma süreci devam eden;

Arvato Lojistik Dış Ticaret ve E-Ticaret Hizmetleri AŞ,

Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji Anonim Şirketi,

Binovist Bilişim Danışmanlık AŞ,

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ,

D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret AŞ,

Flo Mağazacılık ve Pazarlama AŞ,

Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri AŞ,

LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret AŞ,

Sosyo Plus Bilgi Bilişim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri Ticaret AŞ,

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ,

Türk Telekomünikasyon AŞ,

Veripark Yazılım AŞ,

Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Ticaret AŞ,

Vodafone Telekomünikasyon AŞ,

Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri AŞ,

Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ

unvanlı teşebbüslerin, rekabete aykırı çalışan ayartmama anlaşmalarına taraf olmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine; bu nedenle, adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.