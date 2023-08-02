Diyanet'e para dayanmıyor! Gideri yüzde 99 arttı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayınladığı “Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu”na göre Diyanet’in gideri 19,6 milyar TL’ye çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gideri geçen yılın ilk 6 ayında 9.8 milyar TL’ydi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, raporda, dış finansmana ilişkin riskler şöyle sıralandı:

“Küresel ve/veya bölgesel spesifik gelişmeler sebebiyle uluslararası sermaye piyasalarında işlem yapmanın mümkün olmaması veya aşırı maliyetli olması ve uluslararası piyasalardaki muhtemel riskler çerçevesinde sağlanacak tutar ve maliyetlerde değişiklik olması, dış finansman temini çerçevesinde karşılaşılan riskler arasında yer almaktadır.”

Raporda, program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerine de yer verildi. Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için ilk 6 ayda 19.1 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Gençlik için 1.4 milyar TL, hayat boyu öğrenme için 6.1 milyar TL, insan hakları için 98.4 milyon TL, kadının güçlenmesi için 1 milyar 31 milyon TL, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma için 95.1 milyar TL harcama yapıldı.

REKOR DEPREMİN DE ETKİSİYLE AFAD’IN

Raporda kurum ve kuruluşların geçen yılın ilk 6 ayı ile bu yılın ilk 6 ayındaki harcamaları da karşılaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe giderleri geçen yıla göre, 2.2 milyar TL’den 2.1 milyar TL’ye indi. Sağlık Bakanlığı’nın harcaması 63.1 milyar TL’den 157.8 milyar TL’ye, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın harcaması 228.9 milyon TL’den 856.9 milyon TL’ye, İletişim Başkanlığı’nın gideri de 546.2 milyon TL’den 1.2 milyar TL’ye yükseldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yılın ilk 6 ayında 9.8 milyar TL olan gideri bu yılın aynı döneminde 19.6 milyar TL’ye çıktı. Yüzde 99 oranında artış oldu. En fazla artış ise depremin etkisiyle AFAD’ın giderlerinde gerçekleşti. AFAD’ın giderleri geçen yılın ilk altı ayına göre 966.6 milyon TL’den 66.2 milyar TL’ye çıktı.

BAKANLIKLARIN GİDERİ DE KATLANARAK ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın gideri ilk 6 ayda geçen yıla göre, 35.2 milyar TL’den 72.5 milyar TL’ye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gideri 39.3 milyar TL’den 98.7 milyar TL’ye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın gideri 4.6 milyar TL’den 10.6 milyar TL’ye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gideri 3.9 milyar TL’den 7.6 milyar TL’ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın gideri 5.9 milyar TL’den 16.1 milyar TL’ye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın gideri 3.8 milyar TL’den 25.6 milyar TL’ye, Ticaret Bakanlığı’nın gideri 3.1 milyar TL’den 7.5 milyar TL’ye, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gideri 20.1 milyar TL’den 38.5 milyar TL’ye, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gideri 40.1 milyar TL’den 71.6 milyar TL’ye, Milli Eğitim Bakanlığı’nın gideri 112.1 milyar TL’den 245.5 milyar TL’ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın gideri 599.4 milyar TL’den 1.1 trilyon TL’ye, Dışişleri Bakanlığı’nın gideri 4.7 milyar TL’den 6.7 milyar TL’ye, İçişleri Bakanlığı’nın gideri 8.9 milyar TL’den 18.1 milyar TL’ye, Milli Savunma Bakanlığı’nın gideri 46.6 milyar TL’den 94.5 milyar TL’ye, Adalet Bakanlığı’nın gideri de 19.7 milyar TL’den 43.3 milyar TL’ye yükseldi.