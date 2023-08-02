Diyarbakır’da 145 kişi tutuklandı

Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Temmuz ayında asayiş olaylarında gözaltına alınan 2 bin 245 şüpheliden 145’i tutuklandı, 186 adet silah çeşidi ele geçirildi.

Diyarbakır’da 145 kişi tutuklandı

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü ve diğer emniyet birimlerinin verilerine göre, kent genelinde 1-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 221 olay meydana geldi. Bu olaylarda 2 bin 245 şüpheli yakalandı.

Emniyet ve adliye işlemleri tamamlanan şüphelilerden 145’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 63 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlarda bin 691 fişek, 138 tabanca, 28 kurusıkı ve 20 av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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