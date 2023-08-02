Erdoğan'a yakın holdingin 16 milyarlık ihalesine iptal: 'Saray'a şikayet edildi' iddiası

İstanbul’un en stratejik noktalarından birine yapılacağı belirtilen Sancaktepe Şehir Hastanesi’nin ihalesi iptal edildi. 14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala Sancaktepe Şehir Hastanesi için apar topar bir ihale düzelendi. Hastanenin İstanbul’un tek askeri havalimanı olan, Sancaktepe’deki 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’na bağlı Şehit Binbaşı Bülent Bulut Kışlası’na yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği ihale kapsamında 19 Nisan’da sözleşme imzalandı. Şehir hastanesinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı, MİT Yerleşkesi, Okluk Yazlık Sarayı gibi birçok projenin müteahhidi olan Rönesans Holding’e yaptırılacağı açıklandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Bakanlık kasasından ihale kapsamında Rönesans’a ödenecek para ise tam 16 milyar 138 milyon TL olarak duyuruldu. Milyarlarca liralık ihale, Kamu İhale Kanunu’nun “afet, salgın hastalıklar ile ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen “pazarlık” usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır “adrese teslim ihale” olarak yorumlanıyor.

‘HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Ancak, cumhuriyet tarihinin en büyük ihalelerinden biri olan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi, MTY İnşaat Mimarlık Şirketi tarafından yargıya taşındı. Şirket, ihalenin hukuka aykırı olduğunu savundu. Sağlık Bakanlığı’nın ihaleye istediği firmaları davet ederek pazarlık usulü ile ihale düzenlediğini aktaran şirket, bu nedenle eşitlik ilkesine uygun davranılmadığını kaydetti. Şirket, ayrıca kamu yararının da bulunmadığını belirtti.

Başvurunun ardından Ankara 15’inci İdare Mahkemesi, dev ihalenin iptaline karar verdi. Kararda, “Dava konusu ihalenin istisnai bir yöntem olan pazarlık usulü ile yapılması için yeterli gerekçelerin ortaya konulmadığı (…) dava konusu ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.

SARAY’A ŞİKÂYET İDDİASI

Bu kararın sonrasında iktidara yakınlığıyla bilinen Rönesans Holding’in ihaleyi iptal eden mahkemeyi Saray’a şikâyet ettiği iddia ediliyor. Rönesans’ın ihalenin iptal kararını Danıştay’a taşıyıp itirazda bulunacağı ve Saray’ın da bu aşamada devreye gireceği öne sürülüyor.

TAHLİYE NOKTASI OLACAKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul Deprem Seferberlik Planı’nda ise söz konusu askeri havalimanının afet anında kent için oldukça önemli olduğu vurgulanmıştı. Planda, bu havalimanının tahliye noktası ve lojistik üssü olarak kullanılabileceğinin de altı çizildi.

BİR KISMI DA AKP’Lİ BELEDİYEYE VERİLMİŞTİ

BirGün, 17 Temmuz 2022 tarihinde "Askeri havalimanı yağmaya açılıyor!" başlıklı haberiyle, askeri havaalanı arazisinin bir bölümünün AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne tahsis edildiğini ortaya çıkarmıştı. Sancaktepe Belediyesi’nin faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, askeri havalimanı arazisinin 275 bin metrekarelik bölümüne millet bahçesi yapılacak. Belediyenin raporunda, "275 bin metrekarelik millet bahçesi olarak düzenlenmesi uygun görülmüş olup belediyemiz adına tahsis işlemleri tamamlanmıştır" ifadelerine yer verilmişti.