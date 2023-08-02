'Abi formülleri diye bir şey yok': Murat Karayalçın anlattı, İmamoğlu ile ne konuştular?

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

Süreç içerisinde konunun ana aktörlerinden biri haline gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte birlikte yemek yediler.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar'ın haberine göre Karayalçın, görüşmenin özel bir kapsamı olmadığını belirtti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışına davet edildiklerini, tören öncesinde dört isim olarak birlikte yemek yediklerini aktaran Karayalçın, "Sonrasında da etkinliğe gittik, hepsi bu. Hepimiz CHP'liyiz. Tabii ki yemekte sorunları konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, belediye seçimlerinin önemini ifade ettik. Ne yapılması gerektiğine ilişkin sohbetimiz oldu. Bu kadar. 'Abi formülleri' falan böyle bir şey yok" dedi.

"İmamoğlu'na yönelik bir desteğiniz oldu mu?" sorusuna ise Karayalçın, "Böyle şeyler hiç konuşulmadı. Böyle bir talep olmadı, böyle bir konu da açılmadı" yanıtını verdi.

PARTİLİYE MEKTUP

Karayalçın, partideki son tartışmalara ilişkin de şöyle konuştu:

"Ben dönüşümü seslendiriyorum. Genel başkan, 'yenilenme' diyor; Ekrem Bey, 'değişim' diyor; benim kullandığım sözcük de 'dönüşüm.' Bana göre temel sorun, CHP örgütünün tam kapasiteyle çalıştırılmasıdır. Seçim kaybımızın altında yatan, örgütümüzün tam kapasiteyle çalıştırılmamasıdır.

Örgütümüzün tam kapasiteyle çalıştırılır hale getirilmesini, yapısal dönüşüm diye adlandırıyorum, yeni bir yapısal mimari öneriyorum. Bu konudaki düşüncelerimi bir mektup şeklinde partililerimize önümüzdeki hafta sunacağım. 'Partiliye mektup' diye bir mektup hazırlıyorum."