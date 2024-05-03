Uzmanı açıkladı, tarih verdi: Elektriğe ciddi zam kapıda!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, elektrik fiyatlarına zam geleceğini duyurdu. "Elektriğe ciddi zam kapıda" diyen Kara, tarih verdi.

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Uzmanı açıkladı, tarih verdi: Elektriğe ciddi zam kapıda!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 artarken, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Böylelikle, enflasyon yıllık bazda son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyonun artması TL'nin negatif yol açarken, elektrik fiyatları ile enflasyon arasındaki makas giderek açıldı.

"ELEKTRİĞE CİDDİ ZAM KAPIDA"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından grafik paylaşan ve elektrik fiyatları ile enflasyon rakamları arasında makasın açıldığına dikkat çeken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski başekonomisti Hakan Kara, elektrik fiyatlarına zam geleceğini duyurdu.

Uzmanı açıkladı, tarih verdi: Elektriğe ciddi zam kapıda! - Resim : 1

Paylaşımında Kara, şu ifadelere yer verdi:

"Elektriğe ciddi zam kapıda. Muhtemelen Temmuz-Ağustos'ta yapılır."

Kara'nın paylaştığı grafik şöyle:

Uzmanı açıkladı, tarih verdi: Elektriğe ciddi zam kapıda! - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Elektrik Zam Hakan Kara
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