Zeytinin fiyatı art arda zamlarla katlandı, satışlar düştü!

Enflasyon ve kur kriziyle birlikte artan maliyetler raflara zam olarak yansırken, zeytin fiyatları da katlandı. Böylece kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin satışı, artan fiyatları sebebi ile azaldı.

Zeytinin fiyatı art arda zamlarla katlandı, satışlar düştü!

Art arda gelen zamlar esnafın satışını düşürürken müşteriyi de isyan ettirdi.

Zeytinin ortalama kilogramı 200 TL’ye yaklaşırken, son dönemlerde yüzde 200'e kadar zamlandığı öğrenildi.

"BU DURUMDAN ŞİKAYETÇİLER"

Vatandaşın gelen zamlardan şikâyetçi olduğunu belirten esnaf İsmail Yenigün, "Gelen zamlar ilk başta satışları çok etkiledi. Daha sonra vatandaş bu duruma alıştı. Az da olsa almak istiyorlar, ama hâlâ bu durumdan şikâyetçiler" dedi.

Zeytinin fiyatı art arda zamlarla katlandı, satışlar düştü! - Resim : 1

"ZEYTİNİN FİYATI ŞU AN 190 LİRA"

"Satışların genelini hafta sonu yapıyoruz" diyen Yenigün, "En çok satılan zeytin türü kuru sele. Geçen sene pancarlı zeytinin fiyatı 50 lirayken şu an 190 lira. Yüzde 200 zam gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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