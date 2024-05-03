Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Düşmeye başlayacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerinin ardından değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

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Mehmet Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Düşmeye başlayacak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; enflasyon, Nisan ayında yüzde 3,18 artarken, yıllık bazda yüzde 69,80 oldu. Böylelikle, enflasyon yıllık bazda son 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyon verilerinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Nisan ayında enflasyon beklentiler doğrultusunda yüzde 3,18 gerçekleşti. Programımız sayesinde ekonomideki dengelenme ve azalan cari açık, yeniden tesis edilen bütçe disiplini, uluslararası kaynak girişindeki güçlü artış ve yurtiçi portföy tercihlerinin Türk Lirası'na yönelmesi, enflasyonla mücadeleyi destekliyor. Yıllık enflasyon mayıs ayında tepe noktasına ulaştıktan sonra öngörülerimiz doğrultusunda keskin bir şekilde düşmeye başlayacak. Böylece enflasyonla mücadelede geçiş dönemi sonlanacak ve dezenflasyon sürecine gireceğiz. Dezenflasyonla birlikte beklentilerde iyileşme daha da belirginleşecek ve bu da enflasyondaki düşüşü destekleyecek."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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