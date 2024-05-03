Altını Fed vurdu, gram altın düştü! (3 Mayıs 2024 Cuma altın fiyatları)

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakmasının ardından altında fiyatlanmalar zorlaşmaya başladı. BU gelişmeler sonrası gram altın, düşüşe geçti.

Son Güncelleme:
Altını Fed vurdu, gram altın düştü! (3 Mayıs 2024 Cuma altın fiyatları)

Hafta içinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttı.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 387 TL seviyesinde bulunuyor.

Altını Fed vurdu, gram altın düştü! (3 Mayıs 2024 Cuma altın fiyatları) - Resim : 1

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 397 liradan tamamlamıştı.

ALTININ ONS FİYATI DA DÜŞÜŞTE

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Gram Altın Altın fiyatları Altın Ons Altın
Son Güncelleme:
İslam Memiş, tarih verdi: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak! İslam Memiş: Sizi o ay için hazırlıyorum, dananın kuyruğu kopacak!
Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final Star TV buraya kadar dedi ve daha fazla şans tanımadı! Fenomen diziye final
Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip... Aracınızın kapısındaki bu detaya dikkat! Hayati öneme sahip...
Nisanda fiyatı en çok artan ürünler ve hizmetler belli oldu Nisanda fiyatı en çok artan ürünler ve hizmetler belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı Erdoğan ile Özel'in görüşmesinde yeni detaylar ortaya çıktı
Enflasyon rakamları açıklandı, memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı Memur ve emekli maaşı zammı netleşmeye başladı
İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi İYİ Parti'de başkanlık divanı belirlenecek: Bir ismin üstü çizildi
TÜİK, 2024 Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı! ENAG merakla beklenen enflasyon verilerini açıkladı