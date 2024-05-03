Altını Fed vurdu, gram altın düştü! (3 Mayıs 2024 Cuma altın fiyatları)
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakmasının ardından altında fiyatlanmalar zorlaşmaya başladı. BU gelişmeler sonrası gram altın, düşüşe geçti.
Hafta içinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit bırakırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırıyor.
Fed'in faizi sabit bırakmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin arttı.
GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE
Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 387 TL seviyesinde bulunuyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 397 liradan tamamlamıştı.
ALTININ ONS FİYATI DA DÜŞÜŞTE
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 300 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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