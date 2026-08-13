Türkiye'nin Vergi Rekortmenleri Belli Oldu! Zirveye Baykar Damgasını Vurdu

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Türkiye'nin 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri açıklandı.

SELÇUK BAYRAKTAR 5 SENEDİR ZİRVEDE

Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Bayraktar'ın 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 2 milyar 991 milyon 536 bin 760 lira oldu. Böylece Selçuk Bayraktar 5 sene üst üste vergi rekortmeni oldu.

İKİNCİ SIRADA HALUK BAYRAKTAR BULUNUYOR

İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar bulunuyor. Haluk Bayraktar'ın tahakkuk eden vergisi 2 milyar 502 milyon 27 bin 661 lira olarak kayıtlara geçti.

ÜÇÜNCÜ SIRADA RAHMİ KOÇ VAR

Üçüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı. Koç'un 2025 yılı için tahakkuk eden gelir vergisi 830 milyon 795 bin 72 lira oldu.

İLK 100'ÜN 66'SI İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMEDİ

Gelir vergisi rekortmenleri listesindeki dikkat çekici ayrıntılardan biri de açıklanmayan isimlerin sayısı oldu.

Türkiye genelindeki ilk 100 mükelleften 66'sı bilgilerinin açıklanmasını istemedi.

KURUMLAR VERGİSİNDE ZİRVE BANKALARIN

En çok vergi ödeyen kurumlar listesinde ise bankaların yoğunluğu dikkat çekti. Ziraat Bankası ilk sıraya yerleşirken, ikinci sıradaki kurum bilgileri paylaşılmadı. 3. sırada ise Vakıflar Bankası yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi