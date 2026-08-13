Konut Satışlarında Büyük Düşüş

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026'ya ilişkin konut ve işyeri satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 123 bin 603 oldu. İpotekli konut satışlarında ise yüzde 23,7'lik artış kaydedildi.

Ocak-temmuz döneminde toplam konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 azalarak 823 bin 119'a geriledi.

İLK EL KONUT SATIŞLARI 42 BİN 529'A DÜŞTÜ

Türkiye genelinde ilk el konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 42 bin 529 oldu.

İkinci el konut satışları ise yüzde 20,8 gerileyerek 81 bin 74'e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 34,4, ikinci el konutların payı yüzde 65,6 olarak gerçekleşti.

Ocak-temmuz döneminde ilk el konut satışları yüzde 0,8 azalarak 264 bin 16'ya, ikinci el konut satışları ise yüzde 7,5 düşüşle 559 bin 103'e geriledi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 23,7 ARTTI

İpotekli konut satışları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 23,7 artarak 23 bin 888 oldu.

Diğer konut satışları ise yüzde 23,1 azalarak 99 bin 715'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,3, diğer satışların payı yüzde 80,7 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ipotekli konut satışları yüzde 30,9 artışla 166 bin 682'ye yükselirken, diğer konut satışları yüzde 11,7 azalarak 656 bin 437 oldu.

YABANCILARDA EN ÇOK SATIŞ RUSLARA

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artarak 2 bin 120 oldu.

Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203 oldu.

Temmuz ayında yabancılara en fazla konut satışı 394 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu'nu 189 satışla İran, 145 satışla Ukrayna vatandaşları takip etti.

İŞYERİ SATIŞLARI TEMMUZDA YÜZDE 4,1 DÜŞTÜ

Türkiye genelinde işyeri satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 16 bin 733 oldu.

İlk el işyeri satışları yüzde 16,4 artarak 5 bin 777'ye yükselirken, ikinci el işyeri satışları yüzde 12,2 azalarak 10 bin 956'ya geriledi.

Ocak-temmuz döneminde toplam işyeri satışları yüzde 5,1 azalarak 102 bin 261 oldu. İlk el işyeri satışları yüzde 2,4 artarken, ikinci el işyeri satışları yüzde 7,9 geriledi.

İPOTEKLİ İŞYERİ SATIŞLARINDA YÜZDE 57,6 ARTIŞ

İpotekli işyeri satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,6 artarak 695'e çıktı.

Diğer işyeri satışları ise yüzde 5,7 azalarak 16 bin 38 oldu.

Ocak-temmuz döneminde ipotekli işyeri satışları yüzde 65,2 artışla 4 bin 700'e yükselirken, diğer işyeri satışları yüzde 7 azalarak 97 bin 561 olarak gerçekleşti.

İLK EL İŞYERİ SATIŞLARI AYLIK BAZDA YÜKSELİŞ KAYDETTİ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ilk el işyeri satışları temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 arttı. İkinci el işyeri satışları ise yüzde 12,2 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki aya kıyasla ilk el işyeri satışları yüzde 8,2 artarken, ikinci el işyeri satışları yüzde 3,1 geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi