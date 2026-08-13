Altın Fiyatları 2 Ayın Zirvesini Test Etti: Gözler Fed’in Faiz Kararını Etkileyebilecek ABD ÜFE Verisinde

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Altın fiyatları, ABD’de enflasyon verilerinin ardından yükselişini sürdürerek bugün ayın en yüksek seviyesine yakın seviyelerde yatay seyretti. 5 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyelerini gören altın için piyasaların gözü bugün açıklanacak ABD ÜFE verisine çevrildi. ABD’de fiyat baskılarının hafiflediğine işaret eden verilerin ardından altın, perşembe günü son iki ayın zirvelerine yakın seyretti. Spot altın, gün içerisinde yaklaşık yüzde 1 yükselerek 5 Haziran’dan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi test etti ve ardından 4.408,55 dolar seviyesinde işlem gördü. Gram altın ise 6 bin 670 TL civarında seyrediyor.

FED FAİZ İHTİMALİNİ DÜŞÜRDÜ

Altındaki yükselişte ABD’de açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) belirleyici oldu. Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artan TÜFE, hazirandaki yüzde 3,5’lik seviyenin gerisinde kaldı. Verinin piyasa beklentileriyle paralel gelmesi, ABD’de enflasyonist baskıların hafiflediği yönündeki beklentileri güçlendirdi. TÜFE verisinin ardından yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri de değişti. Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimali yüzde 40 seviyesine geriledi. Faiz getirisi bulunmayan altın açısından daha düşük borçlanma maliyeti, değerli metalin elde tutulmasının fırsat maliyetini azaltması nedeniyle pozitif değerlendiriliyor.

ALTININ YÖNÜNDE ÜFE BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasalarda bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisi yakından izleniyor. ÜFE’nin beklentilerin altında kalması halinde Fed’in faiz artışı yapma ihtimalinin daha da zayıflaması ve bunun altındaki yükselişi desteklemesi bekleniyor. Buna karşılık, üretici enflasyonunun yüksek gelmesi faiz beklentilerini yeniden güçlendirebilir ve altındaki yükselişi sınırlayabilir.

ABD-İRAN TEMASI

Altın fiyatlarında para politikasının yanı sıra jeopolitik gelişmeler de etkili oluyor. ABD ile İran arasında Körfez’deki savaşı sona erdirmeye yönelik yürütülen temaslarda henüz somut bir ilerleme sağlanamadı. İranlı üst düzey bir yetkili de haziran ayında varılan geçici anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini açıkladı. Diplomatik belirsizliğin sürmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi