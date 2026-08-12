ABD'de Beklenen Enflasyon Verileri Belli Oldu! Altın Fiyatları Uçuşa Geçti

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Altın, ABD'de açıklanan temmuz ayı enflasyon verisinin ardından yükselişini hızlandırdı. Beklentilerle uyumlu gelen TÜFE verisi, Fed'in faiz politikasına ilişkin fiyatlamaları değiştirirken ons altın yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. İç piyasada ise gram altın 6 bin 800 TL seviyesini aşarak dikkat çekti. ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları temmuz ayında aylık yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 3,4 arttı. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,2 yükseldi. Verilerin piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşmesi, Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesine neden oldu.

ALTINDA ABD ENFLASYONU SONRASI HIZLI YÜKSELİŞ

Veri öncesinde de yükseliş eğiliminde olan ons altın, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kazançlarını artırdı. Çarşamba gününe 4 bin 406 dolar civarında başlayan spot altın, yüzde 1,4'lük yükselişle 4 bin 438 dolara kadar çıktı. Ons altındaki hareketlilik yurt içi piyasaya da yansıdı. Gram altın yaklaşık yüzde 1,5 değer kazanarak 6 bin 814 TL seviyesini gördü ve böylece 6 bin 800 TL eşiğinin üzerine çıktı. Altındaki yükselişin yalnızca ABD enflasyon verisiyle başlamadığı belirtiliyor. Ons altının hafta başında 10 haftanın en yüksek seviyesine ulaşması, değerli metaldeki yukarı yönlü hareketin daha önce başladığını ortaya koydu.

GÖZLER KRİTİK TEKNİK SEVİYEDE

Altın fiyatlarında teknik açıdan 100 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 4 bin 387 dolar seviyesi yakından takip ediliyordu. Bu bölgede dirençle karşılaşmasına rağmen yükselişini sürdüren ons altın, enflasyon verisi sonrasında 4 bin 438 dolara çıkarak söz konusu seviyenin üzerine yerleşti. Piyasalarda bundan sonraki süreçte Fed yetkililerinden gelecek mesajlar ve açıklanacak yeni ABD verileri izlenecek. Yatırımcılar özellikle yükselişin kalıcı hale gelip gelmeyeceğine ve ons altında yeni direnç seviyelerinin aşılıp aşılmayacağına odaklanmış durumda.

FED BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Altın fiyatlarını destekleyen unsurların başında Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler geliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan zayıf istihdam verilerinin ardından piyasalar, sıkı para politikasının sürdürülme ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başlamıştı. Fed'in eylül ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin yüzde 50 seviyelerine kadar gerilemesi de altın üzerindeki baskının azalmasına katkı sağladı. Enflasyonun beklentileri aşmaması, faiz politikasında daha sert bir adım atılacağı endişelerini de bir miktar hafifletti.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE TAKİPTE

Altın piyasasında Fed ve ABD verilerinin yanı sıra jeopolitik gelişmeler de önemini koruyor. Orta Doğu'daki gerilim, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve ticari gemilere yönelik saldırı haberleri, yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutuyor. ABD-İran hattındaki gelişmeler ile Yemen'deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları piyasaların gündeminde kalırken, Pakistanlı yetkililerin ABD ile İran arasında 60 günlük yeni bir geçici ateşkes sağlandığını bildirmesi petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayan gelişmeler arasında yer aldı.

GÖZLER ŞİMDİ FED'DE

12 Ağustos'ta açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından spot altın 4 bin 438 dolara, gram altın ise 6 bin 814 TL'ye kadar yükseldi. Piyasaların günlerdir beklediği verinin ardından altındaki yükseliş hız kazanırken, yatırımcıların odağı şimdi Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına çevrildi.