İstanbul İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Valilik Tarih Verdi

İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Valilik açıklamasında, sabah ve öğle saatlerinde yerel yağış ihtimaline de dikkat çekildi.

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İstanbul İçin Sağanak ve Fırtına Uyarısı! Valilik Tarih Verdi
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Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelerine göre rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLARA UYARI

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GÖRÜLEBİLİR

İstanbul'da bugün havanın parçalı ve az bulutlu, yarın ise parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, yarın sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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