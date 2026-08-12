THY En Uzun Uçuşunu Juventus İçin Yaptı: Tam 16 Saat 26 Dakika

Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun uçuşunu Juventus kafilesi için gerçekleştirdi. Aktarmasız olarak Avustralya’nın Perth kentinden İtalya’nın Torino kentine düzenlenen uçuşun 16 saat 26 dakika sürdüğü açıklandı.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’un Avustralya kampı kapsamında kullanılan TC-LJE tescilli Boeing 777-300ER tipi uçak, kafileyi Perth’ten alarak Torino’ya aktarmasız uçtu.

14 BİN KİLOMETRELİK MESAFE

Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Zeki Çelik’in de yer aldığı Juventus kafilesini taşıyan uçak, yaklaşık 14 bin kilometrelik parkuru tamamlayarak bayrak taşıyıcının bugüne kadar gerçekleştirdiği operasyonlar arasında uçuş süresi açısından yeni bir rekora imza attı.

16 SAAT 26 DAKİKA İLE REKOR KIRILDI

16 saat 26 dakikalık uçuşla Türk Hava Yolları’nın 2016 yılında gerçekleştirdiği 16 saat 15 dakikalık İstanbul-Santiago uçuşuna ait önceki rekoru da geride bırakıldı. Perth-Torino operasyonu, önceki rekoru 11 dakika aşarak bayrak taşıyıcının tarihindeki en uzun süreli aktarmasız uçuş olarak kayıtlara geçti.

JUVENTUS MAÇTAN 2-0'LIK SKORLA ÜSTÜN AYRILDI

Juventus, Perth’te Palermo ile oynadığı Derby d’Italia karşılaşmasını 2-0 kazandı. Siyah Beyazlıların gollerini milli oyuncu Kenan Yıldız ve Milik kaydetti.

Kaynak: DHA

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