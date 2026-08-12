Hakan Fidan'dan Diploması Trafiği, Sıradaki Durak Mısır
Libya'daki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'ı ziyaret edecek. Bir dizi toplantıya katılması planlanan Fidan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Ağustos tarihlerinde Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında Bakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Uluslararası İşbirliği ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Bedir Abdülati eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu (OPG) İkinci Toplantısı düzenlenecek.
YDSK TOPLANTISININ HAZIRLIKLARI ELE ALINACAK
İlgili kurumlardan yetkililerin de katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, 4 Şubat tarihinde iki ülke cumhurbaşkanlarının eş başkanlıklarında Kahire'de düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) İkinci Toplantısı'nın sonuçları ile 2028 yılında Türkiye'de tertiplenmesi öngörülen YDSK Üçüncü Toplantısı'nın hazırlıkları ele alınacak.
CUMHURBAŞKANI SİS İLE GÖRÜŞECEK
Bakan Fidan'ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmesi ve üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA