Altın ve Piyasalar İçin Kritik Saat: Gözler ABD Enflasyon Verisinde

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Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizliklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına ilgisini artırdı. Orta Doğu ve Asya’daki gelişmelerin etkisiyle ons altın 4 bin 400 dolar seviyesini test ederken, yurt içinde gram altın 6 bin 750 TL seviyesinin üzerinde seyrediyor.

KRİTİK SAAT BEKLENİYOR

Altın açısından günün en önemli gelişmesi ise ABD’den gelecek temmuz ayı enflasyon verisi olacak. Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanması beklenen veri, dolar ve tahvil piyasalarının yanı sıra değerli metalin önümüzdeki dönemdeki seyri açısından da yakından izlenecek. Enflasyonun piyasa beklentilerinden farklı bir sonuç vermesi durumunda altın fiyatlarında sert hareketler yaşanabileceği değerlendiriliyor. Piyasa oyuncuları özellikle ons altında 4 bin 400 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağına odaklanmış durumda.

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ GÜÇLENİYOR

Altındaki hareketlilikte küresel çapta yükselen jeopolitik tansiyon önemli bir rol oynuyor. Orta Doğu’daki gerilim, Kızıldeniz’de ticari gemilere yönelik saldırılar ve bölgedeki askeri hareketlilik, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasına neden olurken güvenli liman niteliğindeki altına yönelimi destekliyor. Piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin bir diğer yansıması ise petrol fiyatlarında görülüyor. Brent petrolün 90 dolar seviyesine yaklaşması, enerji maliyetlerinin küresel ekonomi açısından yeniden önemli bir risk haline gelebileceği endişesini artırıyor. Petrolün yüksek seviyelerde kalıcı hale gelmesi, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak tüketici fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Böyle bir tablo, özellikle ABD’nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırabilir.

GÖZLER FED’İN FAİZ POLİTİKASINDA

ABD’de enflasyonun yeniden yükselişe geçmesi, Fed’in faiz politikasında daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirebilir. Faiz indirimi beklentileri ise genel olarak altın açısından destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Faiz getirisi bulunmayan değerli metal, faizlerin gerilediği bir ortamda yatırımcılar açısından daha cazip hale gelebiliyor. Bunun aksine enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed’in faiz indirimlerini ertelemesine neden olabilir. Daha güçlü bir senaryoda ise piyasaların yeniden faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başlaması gündeme gelebilir. Böyle bir gelişme dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerini yukarı çekerek altın üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle ABD’nin açıklayacağı enflasyon verisi, Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği politikaya ilişkin beklentiler bakımından kritik önem taşıyor.

TEMMUZ AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

Yatırımcılar bugün saat 15.30’da açıklanması beklenen ABD temmuz ayı enflasyon verisine kilitlenecek. Enflasyonun beklentilerin altında kalması halinde Fed’in faiz indirimleri konusunda daha rahat hareket edebileceği düşüncesi güçlenebilir. Doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil faizlerinin gerilemesi de bu senaryoda altın fiyatlarına destek sağlayabilir. Verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda ise dolar ve tahvil faizlerinde yükseliş yaşanması, altın üzerindeki satış baskısını artırabilir. Bu nedenle veri sonrasında ons altında yüksek oynaklık yaşanması beklenirken, 4 bin 400 dolar seviyesi piyasaların takip edeceği kritik eşiklerden biri olacak.

Kaynak: Haber Merkezi