Dövizde Günün İlk Rakamları Belli Oldu: Dolar ve Euro Ne Kadar?

İstanbul serbest piyasada dolar 47,77 TL, Euro 55,17 TL seviyesinde güne başlarken, sterlin 64,60 TL’den işlem görüyor. Dolar ve Euro’nun yıl başından bu yana yükselişi dikkat çekerken, piyasalarda güncel kur hareketleri takip ediliyor.

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Dövizde Günün İlk Rakamları Belli Oldu: Dolar ve Euro Ne Kadar?
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İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne hareketli başladı. Doların satış fiyatı 47,7730 TL olurken Euro 55,1920 TL seviyesinden işlem görüyor. Saat 09.30 itibarıyla dolar 47,7688 TL’den alınırken 47,7773 TL’den satılıyor. Euro ise 55,1531 TL alış ve 55,1690 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Sterlinin güncel değeri ise 64,60 TL civarında bulunuyor. Bir önceki gün dolar 47,7580 TL, Euro ise 55,2120 TL satış fiyatıyla günü tamamlamıştı.

Dövizde Günün İlk Rakamları Belli Oldu: Dolar ve Euro Ne Kadar? - Resim : 1

DOLARDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 17'Yİ AŞTI

Dolar, ağustos ayının ilk gününe kıyasla 0,26 TL yükselerek yüzde 0,55 değer kazandı. Yılbaşındaki 43,0312 TL seviyesine göre ise 4,74 TL artan doların kazancı yüzde 11,02'ye ulaştı. Son bir yıllık dönemde ise dolar 40,7736 TL'den 47,7750 TL'ye yükselerek yüzde 17,17 değer kazandı.

Dövizde Günün İlk Rakamları Belli Oldu: Dolar ve Euro Ne Kadar? - Resim : 2

EURODA YILLIK KAZANÇ YÜZDE 15,48

Euro da ağustos başından bu yana 0,33 TL yükseldi ve yüzde 0,61 değer kazandı. Yılbaşında 50,4706 TL seviyesinde bulunan Euro, 4,68 TL artışla yüzde 9,27 değer kazandı. Euro'nun son bir yıldaki yükselişi ise yüzde 15,48 olarak hesaplandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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