Türkiye'nin Hazır Yemek Devi Resmen İflas Etti
Konya’nın en büyük yemek fabrikalarından biri olarak bilinen Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mahkeme kararıyla iflas etti. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, mahkeme iflas sürecinin başlatılmasına karar verdi.
Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Azra Hazır Yemek’in konkordato talebi değerlendirildi. Mahkeme, 26 Şubat 2025 tarihli kararında, şirketin konkordato davasının reddine hükmetti.
Daha önce verilen geçici mühlet ve kesin mühlet kararlarının kaldırılmasına karar veren mahkeme, şirketin iflasına hükmetti.
İFLAS SÜRECİ BAŞLATILDI
Mahkeme kararıyla, daha önce atanmış olan geçici konkordato komiseri Ahmet Bulca’nın görevinin sona erdiği bildirildi. Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/1 iflas dosyası oluşturularak, şirketin iflas süreci resmen başlatıldı.
Şirketin iflas kararının kesinleşmesiyle birlikte, alacaklıların iflas masasına başvurarak alacaklarını bildirmesi gerekecek.