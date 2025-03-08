Türkiye'nin Hazır Yemek Devi Resmen İflas Etti

Konya’nın en büyük yemek fabrikalarından biri olarak bilinen Azra Hazır Yemek Organizasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, mahkeme kararıyla iflas etti. Şirketin konkordato talebi reddedilirken, mahkeme iflas sürecinin başlatılmasına karar verdi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Türkiye'nin Hazır Yemek Devi Resmen İflas Etti

Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Azra Hazır Yemek’in konkordato talebi değerlendirildi. Mahkeme, 26 Şubat 2025 tarihli kararında, şirketin konkordato davasının reddine hükmetti.

Daha önce verilen geçici mühlet ve kesin mühlet kararlarının kaldırılmasına karar veren mahkeme, şirketin iflasına hükmetti.

Türkiye'nin Hazır Yemek Devi Resmen İflas Etti - Resim : 1

İFLAS SÜRECİ BAŞLATILDI

Mahkeme kararıyla, daha önce atanmış olan geçici konkordato komiseri Ahmet Bulca’nın görevinin sona erdiği bildirildi. Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/1 iflas dosyası oluşturularak, şirketin iflas süreci resmen başlatıldı.

Türkiye'nin Hazır Yemek Devi Resmen İflas Etti - Resim : 2

Şirketin iflas kararının kesinleşmesiyle birlikte, alacaklıların iflas masasına başvurarak alacaklarını bildirmesi gerekecek.

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