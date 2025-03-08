Kabartma Tozu Hamur İşinden Çok Daha Fazlası! Evi, Kıyafetleri ve Halıları Resmen Baştan Aşağı Yeniliyor

1. Halı ve Kilim Lekelerine Karşı Güçlü Bir Temizleyici

Halı veya kiliminiz lekelerle doluysa endişelenmeyin. Kabartma tozu, bu lekeleri çıkarmada oldukça etkili bir çözümdür. Lekenin üzerine serpin, ardından sıcak su ekleyerek bir gece bekletin. Sabah süpürerek temizleyin ve farkı hemen göreceksiniz. Daha inatçı lekelerde işlemi tekrarlayabilirsiniz.

2. Ağız Kokusu Giderici Doğal Gargara

Ağız kokusundan şikayetçi misiniz? Kabartma tozu, antibakteriyel özelliği sayesinde kötü kokuları yok etmeye yardımcı olur. Yarım çay kaşığı kabartma tozunu bir bardak ılık suyla karıştırın ve bu karışımla gargara yapın. Böylece daha ferah ve temiz bir nefese sahip olabilirsiniz.