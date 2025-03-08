Kumar Oynayanlara Rekor Ceza

Samsun'da emniyet ekipleri kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişiye idari para cezası uyguladı.

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Kumar Oynayanlara Rekor Ceza

Samsun'un Alaçam ilçesinde bir dernekte kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye emniyet ekiplerince 36 bin 988 lira idari para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dernekte kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, kumar oynayan S.K. (49), F.Y. (44), Ö.N. (61) ve S.Ö.K. (45) ile kumar oynatan İ.T.U'yu (54) yakaladı.

Polis, kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira idari ceza uyguladı. İ.T.U. hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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