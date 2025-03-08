Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak!
Evinizdeki kötü kokuları ortadan kaldırmak ve ortamınızı doğal malzemelerle ferahlatmak mı istiyorsunuz?
Kaynak: Haber Merkezi
Ticari oda spreyleri ve kimyasal içerikli ürünler yerine, kendi doğal ev kokularınızı hazırlayarak hem sağlığınızı koruyabilir hem de daha kalıcı ve hoş kokular elde edebilirsiniz. İşte evinizi mis gibi kokutacak pratik ve doğal tarifler...
Limon ve Fesleğen ile Ferahlatıcı Sprey Yöntemi
Limon ve fesleğenin birleşimi, evinizde taze ve enerjik bir atmosfer yaratır. Bu basit tarifi uygulayarak odalarınızı ferahlatabilirsiniz.
Malzemeler:
1 su bardağı su
4 yemek kaşığı kuru fesleğen
¾ su bardağı damıtılmış su
1 yemek kaşığı votka (koku sabitleyici olarak kullanılır)
5 damla limon esansiyel yağı
Sprey şişesi
Kahve filtresi ve huni
Hazırlanışı:
1 su bardağı suyu kaynatın ve içerisine kuru fesleğeni ekleyin.
Karışımı birkaç dakika demlenmeye bırakın.
Karışımı süzmek için kahve filtresi kullanarak sıvıyı bir kaba aktarın.
Elde ettiğiniz sıvıyı sprey şişesine koyun, üzerine damıtılmış su, votka ve limon esansiyel yağını ekleyin.
Şişeyi iyice çalkalayarak kullanıma hazır hale getirin.
Odalarınıza sıkarak ferah ve temiz bir atmosfer oluşturun.
Halılar İçin Doğal Koku Giderici Toz
Halılarınızda oluşan kötü kokuları gidermek ve odanızı temiz bir havayla doldurmak için bu pratik tarif tam size göre!
Malzemeler:
1 su bardağı kabartma tozu
½ su bardağı mısır nişastası
5 damla favori uçucu yağınız (nane, limon veya lavanta önerilir)
Mason kavanozu veya delikli kapaklı bir kap
Hazırlanışı:
Kabartma tozu ve mısır nişastasını bir kapta iyice karıştırın.
İçerisine uçucu yağları damlatıp karıştırmaya devam edin.
Karışımı delikli kapaklı bir kavanoza aktarın.
Halınızın üzerine serpin ve en az 30 dakika bekletin.
Süpürgeyle vakumlayarak kötü kokulardan tamamen kurtulun.