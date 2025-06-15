Türk İhracatçılar Şanghay Yolunda: Çin Pazarı İçin Kritik Buluşma İzmir’de

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Tanıtım toplantısında Çin Uluslararası İthalat Fuarı yetkilileri, Türkiye'ye gelerek firmalara doğrudan bilgilendirme yapacak. Kozmetikten tekstile, kuru meyveden deri ürünlerine kadar birçok sektör temsilcisi, Çin pazarıyla iş birliği fırsatlarını değerlendirme şansı bulacak.

EGE İHRACATÇILARI FUARA HAZIRLANIYOR

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, CIIE'nin sadece Çin için değil, dünya ticareti açısından da büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin bu fuarda yıllardır yer aldığını hatırlatan Eskinazi, 2025 yılında da milli katılım organizasyonunu EİB olarak üstlendiklerini vurguladı. Bu yıl tanıtım toplantısının ilk kez İzmir'de düzenleneceğini aktaran Eskinazi, Çin ile olan dış ticaret açığını dengelemek için CIIE’yi stratejik bir araç olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

ORTA KORİDORDA TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KONUMU

Toplantıda, Çin’in “Orta Koridor” girişimi kapsamında Türkiye'nin lojistik ve transit geçiş noktası olarak üstlendiği rol de ele alınacak. Demiryolu, elektrikli araç üretimi, dijital teknoloji ve enerji gibi birçok alanda iki ülke arasında gelişen ortaklıkların, Türk ürünlerine ilgiyi artırdığı belirtiliyor.

FUARA KATILAN TÜRK FİRMALARI İŞ BAĞLANTILARI KURDU

Geçmiş yıllarda fuara katılan Türk firmalarının önemli iş birlikleri sağladığını dile getiren Jak Eskinazi, 2025 yılında daha geniş bir katılımla Şanghay’da Türkiye’nin güçlü bir şekilde temsil edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Eskinazi, Çin’in 5 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi ve 100 milyonluk yüksek gelir grubuyla Türk ürünleri için büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

ÇİNLİ YETKİLİLERDEN YÜZ YÜZE BİLGİLENDİRME

Etkinlikte, Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu temsilcileri, fuar yapısı, katılım süreçleri, lojistik imkanlar ve teşvik sistemleri hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirecek. Katılımcılar, toplantı sırasında bire bir soru sorma fırsatı da bulacak.

KATILIM ÜCRETSİZ, TÜM FİRMALARA AÇIK

20 Haziran 2025 Cuma günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan tanıtım toplantısına katılım ücretsiz olacak. Çin pazarıyla ilgilenen tüm ihracatçılar ve firmalar toplantıya davet edildi.