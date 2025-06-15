Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3'te 3 Yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabı ikinci ana yarışını da zirvede bitirerek 3'te 3 yaptı.

Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da 3'te 3 Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) sezonun 6. yarışına İtalya'nın Misano pisti ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, pazar gününün ilk yarışını zirvede bitirirken, ikinci ana yarışta da ilk sırada geldi.

İyi bir start alan Toprak, ilk turu lider geçti. Toprak, Bulega ile arayı açarken farkı da 8 saniyenin üzerine çıkardı. Milli sporcu, finişi ilk sırada geçti ve hafta sonunu 3 zaferle kapatmış oldu. Yarışı Bulega ikinci sırada tamamlarken, podyumun son basamağında Bautista yer aldı.

Bu sonuçlarla beraber Toprak, şampiyona lideri Bulega ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Göztepeli Romulo'ya Dünya Devi TalipGöztepeli Romulo'ya Dünya Devi TalipSpor
Osimhen Transferinde Büyük Kriz! İşler Tersine Döndü, Galatasaray'ın Önüne Taş KoyduOsimhen Transferinde Büyük Kriz! İşler Tersine Döndü, Galatasaray'ın Önüne Taş KoyduSpor

Kaynak: İHA

İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu İnsana Kendini Sorgulatan Burçlar Belli Oldu
Aliağa FK Gözünü Ahmet İlhan Özek'e Dikti Aliağa FK Gözünü Ahmet İlhan Özek'e Dikti
Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası Başladı
Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin Sonbahar Gelmeden Bir Kez Makas Vurun, Yaz Kış Hasat Edin
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa’nın En Güzel 30 Kasabası Açıklandı: Türkiye’den O İlçe Listeye Damga Vurdu Türkiye'den O İlçe Avrupa Listesinde!
Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak Şenol Babuşcu: Rekor Artış Olacak
Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor Kara Altın Olarak Biliniyor, Her Evde Bulunuyor! Servet Değerinde, Her Geçen Gün Değerleniyor
5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı 5 Milyon TL Konut Kredisi Çeken Ne Kadar Geri Ödeyecek? 10 Yıllık Plan Açıklandı
Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde Denizli'nin Tekstil Devi İflasın Eşiğinde