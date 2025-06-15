Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belirlendi

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Dün spot piyasada 854 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatlarında ise alış 14.314 lira 5 kuruş, satış ise 12.950 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.

GÜNLÜK GAZ GİRİŞİ 112 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye'ye dün toplam 112 milyon 771 bin 913 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı dönemde piyasaya arz edilen miktar ise 112 milyon 541 bin 815 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, arz-talep dengesinin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koydu.

Kaynak: AA