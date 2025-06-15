Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat Belirlendi
Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gaz için referans fiyat dün 13.632 lira 43 kuruş olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, toplam işlem hacmi 11 milyon 453 bin 502 liraya ulaştı. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 13 milyon 450 bin 4 liralık işlem hacmine kıyasla düşüş gösterdi.
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Dün spot piyasada 854 bin metreküp doğal gaz ticareti gerçekleştirildi. Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı fiyatlarında ise alış 14.314 lira 5 kuruş, satış ise 12.950 lira 81 kuruş olarak tespit edildi.
GÜNLÜK GAZ GİRİŞİ 112 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI
Türkiye'ye dün toplam 112 milyon 771 bin 913 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Aynı dönemde piyasaya arz edilen miktar ise 112 milyon 541 bin 815 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, arz-talep dengesinin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koydu.
Kaynak: AA