Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nden 'Boykot' Raporu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması büyük protestolarla karşılandı.

Türkiye ve dünyadan tepkiler peş peşe gelirken CHP lideri Özgür Özel birçok marka için "boykot" çağrısında bulundu. Üniversite öğrencileri ise genel bir tüketim boykotu için 2 Nisan 2025 tarihine çağrı yaptı. Bu çağrı toplumda ses getirdi ve vatandaşlar 2 Nisan'da tüketim boykotu gerçekleştirdi.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, tüketim boykotuna ilişkin "Boykot Etki Analizi" başlığıyla bir rapor yayımladı. Yağmur Uzunırmak, Yusuf Tuna Alemdar ve Anıl İsmet Aşcı imzalı raporda çarpıcı detaylar yer aldı.

Raporda, AKP'nin toplumsal tabanının güçlü olduğu ilçelerdeki AVM'lerde, boykotun ertesi günü olan 3 Nisan'da, 2 Nisan’a kıyasla biraz yoğunluk artışı gözlemlendiği belirtildi. CHP’nin güçlü olduğu Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerindeki AVM’lerde ise 2 Nisan’a göre 3 Nisan’da büyük bir yoğunluk görüldü. Şişli’deki AVM'de yüzde 28,66, Sarıyer’de yüzde 14,55, Beşiktaş’ta ise yüzde 13,77'lik bir artış kaydedildi.

Raporda, Ankara’da esnaf ve işletme çalışanlarıyla yüz yüze yapılan 384 görüşmenin sonuçları da yer aldı. 1-5 arası çalışana sahip işletmelerin yüzde 47,5’i satışların düştüğünü belirtti. 11 ve üzeri çalışanı olan işletmelerde ise bu oran yüzde 56’ya yükseldi.