Bakan Mehmet Şimşek'ten Flaş Enflasyon Açıklaması: Ekonomideki Son Çalkantı Kalıcı Değil

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4. Tarım Orman Şurası’nda açıklamalarda bulundu. Enflasyonun net bir şekilde düştüğünü belirten Bakan Şimşek, "Son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmüyorum. Net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada borcun milli gelire oranı yüzde 328, bize benzer gelişmekte olan ülkelerde borcun milli gelire oranı yüzde 245. Türkiye'de toplam borcun milli gelire oranı yüzde 93. Türkiye burada da avantajlı.

Türkiye'nin borcunun milli gelire oranının görece olarak düşük olması demek büyüme potansiyelimizin yüksek olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de brüt borcun milli gelire oranı yüzde 93 seviyesinde, dünya ortalamasının çok altında. Programımızın bir hedefi var; sürdürülebilir yüksek büyüme ve adil dağılımı, bu hedefe ulaşmak için fiyat istikrarı, yani enflasyonun tek haneye indirmek ve mali disiplin hedefliyoruz.

Programın özü kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal dönüşüm programı. Ciddi bir enflasyon sorunu ile karşı karşıya olduğumuz ortada ama önce enflasyonu kontrol altına aldık. Kontrol dönemiydi, 2024 ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine girdik.

'KALICI DEĞİL'

Dezenflasyonda başarı var, programa yakın gidiyor. Son yaşanan çalkantıların kalıcı bir etki yapacağını düşünmüyorum.

Hizmet enflasyonunda katılık var, kiralarda yüzde 25 üst limitini artırdık, eğitimde müdahalemiz söz konusu değil. Net bir şekilde enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek çünkü bu bizim en büyük önceliğimizdir. Bütçe açığını bu sene düşürmeyi hedefliyoruz, büyümede öngördüğümüzden daha fazla yavaşlama olabilir.

Liradaki yüzde 3-3,5 civarındaki bir değer kaybı dolara karşı, sınırlı bir etkisi nisan ayında olabilir. Ama orta vadeli 1 yıl ve ötesine baktığımızda orta vadede dezenflasyonisttir.

En büyük önceliklerimizden biri gıda arzı. Programın en önemli boyutlarından biri budur. Gıda arz zincirinin ve lojistiğinin etkinleştirilmesi çok önemli bir başlık."

Kaynak: Haber Merkezi