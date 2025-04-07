Borsa Yeni Haftada Çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergileri sonrası küresel piyasalarda dengeler sarsılırken, Borsa İstanbul'da da yeni haftada BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 262,45 puan ve yüzde 2,80 azalışla 9.117,38 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,61 ve holding endeksi yüzde 2,80 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

PİYASA SEYRİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD tarifelerine yönelik haber akışı, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi ve perakende satışların takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA