Türkiye'nin Antibiyotik İhtiyacını Karşılayan Türk İlaç Devi İflas Etti

Türkiye ilaç pazarının önde gelen firmalarından Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Firma, Türkiye'nin antibiyotik ihtiyacını karşılayan önemli bir ilaç üreticisi olarak dikkat çekiyordu. Başvurunun ardından Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 31 Aralık 2024 tarihinde geçici mühlet kararı verdi. Ancak mahkeme, bu kararın 31 Mart 2025'e kadar iki ay süreyle uzatılmasına karar verdi.

Türkiye'nin Antibiyotik İhtiyacını Karşılayan Türk İlaç Devi İflas Etti

Firma hakkında verilen konkordato kararı, Türkiye ilaç sektöründe geniş yankı uyandırdı. FarmaVip, özellikle antibiyotik üretimi ve pazarlamasıyla tanınan bir firma olarak, pazar payının büyük bir kısmını elinde bulunduruyordu. Bu gelişme, sektörün önemli oyuncuları ve tedarik zincirleri açısından endişe yaratmış durumda.

Türkiye'nin Antibiyotik İhtiyacını Karşılayan Türk İlaç Devi İflas Etti - Resim : 1

TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

FarmaVip’in 2022 yılından bu yana pazarlama haklarını üstlendiği popüler antibiyotik ilacıyla ilgili olarak, mahkeme tarafından yürürlüğe konan tedbirlerin hâlâ geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca, konkordato süreci boyunca görevlendirilen konkordato komiserinin görevine devam ettiği ifade edildi.

Alanya’nın Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Toplaması 1 Ay Sürüyor, Kilosu 150 TL’ye Kadar ÇıkıyorAlanya’nın Coğrafi İşaretli Hasat Başladı: Toplaması 1 Ay Sürüyor, Kilosu 150 TL’ye Kadar ÇıkıyorEkonomi

Kuveyt Türk’ten Flaş Temettü KararıKuveyt Türk’ten Flaş Temettü KararıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konkordato İflas
Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu Bu Balıkları Yerken 2 Kez Düşünün! Derileri Resmen Zehir Saçıyor, Derisi Civa Deposu
'Trump' Depremi Şiddetlendi: Küresel Piyasalar Tepetaklak! Küresel Piyasalar Tepetaklak!
Altında Yükseliş Sürüyor: Gram ve Çeyrek Altın Ne Kadar Oldu? Altında Yükseliş Sürüyor
Dolarda İbre Aşağı Döndü Dolarda İbre Aşağı Döndü
Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi Beklenen Hasat Başladı! Sadece Yağmur Suyuyla Yetiştirildi
Petrol Dibi Gördü, Benzin ve Motorine Büyük İndirim Geliyor Benzin ve Motorine Büyük İndirim Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu: İşte CHP'nin Yeni Parti Meclisi Özgür Özel'in A Takımı Belli Oldu
Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakam Verdi Temmuzda En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
TRT'nin Teşkilat Dizisinde Flaş Ayrılık! Aybüke Pusat'tan Sonra Bir Oyuncu Daha Diziye Veda Etti Aybüke Pusat'tan Sonra Teşkilat'ta Bir Ayrılık Daha
Avukatı Duyurdu! Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme Mahir Polat Hakkında Kritik Gelişme
Dilek İmamoğlu Siyasete Girecek mi? Çok Net Konuştu: 'Bizim Evin Siyasetçisi...' Dilek İmamoğlu Siyasete Girecek mi? Çok Net Konuştu: 'Bizim Evin Siyasetçisi...'