Türkiye'nin Antibiyotik İhtiyacını Karşılayan Türk İlaç Devi İflas Etti
Türkiye ilaç pazarının önde gelen firmalarından Bursa merkezli FarmaVip İlaç ve Kozmetik Sanayi Ticaret A.Ş, yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Firma, Türkiye'nin antibiyotik ihtiyacını karşılayan önemli bir ilaç üreticisi olarak dikkat çekiyordu. Başvurunun ardından Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 31 Aralık 2024 tarihinde geçici mühlet kararı verdi. Ancak mahkeme, bu kararın 31 Mart 2025'e kadar iki ay süreyle uzatılmasına karar verdi.
Firma hakkında verilen konkordato kararı, Türkiye ilaç sektöründe geniş yankı uyandırdı. FarmaVip, özellikle antibiyotik üretimi ve pazarlamasıyla tanınan bir firma olarak, pazar payının büyük bir kısmını elinde bulunduruyordu. Bu gelişme, sektörün önemli oyuncuları ve tedarik zincirleri açısından endişe yaratmış durumda.
TEDBİRLER DEVAM EDİYOR
FarmaVip’in 2022 yılından bu yana pazarlama haklarını üstlendiği popüler antibiyotik ilacıyla ilgili olarak, mahkeme tarafından yürürlüğe konan tedbirlerin hâlâ geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca, konkordato süreci boyunca görevlendirilen konkordato komiserinin görevine devam ettiği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi