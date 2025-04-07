Türkiye'nin Antibiyotik İhtiyacını Karşılayan Türk İlaç Devi İflas Etti

Firma hakkında verilen konkordato kararı, Türkiye ilaç sektöründe geniş yankı uyandırdı. FarmaVip, özellikle antibiyotik üretimi ve pazarlamasıyla tanınan bir firma olarak, pazar payının büyük bir kısmını elinde bulunduruyordu. Bu gelişme, sektörün önemli oyuncuları ve tedarik zincirleri açısından endişe yaratmış durumda.

TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

FarmaVip’in 2022 yılından bu yana pazarlama haklarını üstlendiği popüler antibiyotik ilacıyla ilgili olarak, mahkeme tarafından yürürlüğe konan tedbirlerin hâlâ geçerli olduğu belirtildi. Ayrıca, konkordato süreci boyunca görevlendirilen konkordato komiserinin görevine devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi