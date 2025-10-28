TOKİ’den Kritik Uyarı! Yüzyılın Konut Projesi'nde Sahte Başvuru Tuzağı

TOKİ, 10 Kasım’da başlayacak “Yüzyılın Konut Projesi” başvuruları öncesinde vatandaşları uyardı. Kurum, sahte başvuru linkleri ve para taleplerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek, başvuruların yalnızca resmi bankalar ve e-Devlet üzerinden yapılacağını hatırlattı.

Son Güncelleme:
TOKİ’den Kritik Uyarı! Yüzyılın Konut Projesi'nde Sahte Başvuru Tuzağı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TOKİ'nin Sosyal hesabından yapılan paylaşımda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi başvurularının 10 Kasım 2025'te başlayacağı ve başvuruların sadece resmi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Paylaşımda, başvuruların, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankasının proje ilinde bulunan yetkili şubelerinden ve e-Devlet üzerinden alınacağı belirtildi.

Vatandaşların 10 Kasım-19 Aralık'ta başvuru yapabileceği ve başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği hatırlatılan paylaşımda, "Sosyal medya linklerine, sahte internet sitelerine ve mesajlara ihbar etmeyiniz. Resmi bankalar dışındaki kişi veya hesaplara ödeme yapmayınız." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, TOKİ'nin sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, para talebi, başvurularda ön kayıt veya ayrıcalıklı başvuru hakkı gibi uygulamalarının bulunmadığı da kaydedildi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI: e-Devlet TOKİ Başvurusu Başladı mı? TOKİ Evleri İstanbul’da Nereye, Hangi İlçelere Yapılacak?TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI: e-Devlet TOKİ Başvurusu Başladı mı? TOKİ Evleri İstanbul’da Nereye, Hangi İlçelere Yapılacak?Ekonomi

TOKİ’nin Konut Projesine Dolandırıcılar Dadandı! IBAN’a Para Yatırınca Skandal Patladı! Şikayetler Çığ Gibi BüyüyorTOKİ’nin Konut Projesine Dolandırıcılar Dadandı! IBAN’a Para Yatırınca Skandal Patladı! Şikayetler Çığ Gibi BüyüyorEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
TOKİ
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor
Ünlü Gelinlik Markası Türkiye'den Çekildi! Düğün Sezonlarında Satış Rekoru Kırıyordu Ünlü Gelinlik Markası Türkiye'den Çekildi! Düğün Sezonlarında Satış Rekoru Kırıyordu
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi Balıkesir Beşik Gibi Sallanıyor! Artçılar Sürüyor, Okullar Tatil Edildi
Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı? Uzmanlardan Net Yanıt Sındırgı'da Yeni Fay mı Kırıldı, Marmara Risk Altında mı?
Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm Altında Şok Dalga! ‘Böylesini İlk Kez Görüyorum’ Diyerek Açıkladı! Kapalı Çarşı'da Alarm
Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi Karadağ Kapıları Kapattı! Karar Kabul Edildi, Türklere Vize Şartı Geldi
Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor