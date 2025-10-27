TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI: e-Devlet TOKİ Başvurusu Başladı mı? TOKİ Evleri İstanbul’da Nereye, Hangi İlçelere Yapılacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dar gelirli vatandaşların merakla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için takvim belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüzyılın Konut Projesi” tanıtımında projeye dair tüm ayrıntıları açıkladı. 81 ilde hayata geçirilecek projeyle, vatandaşlara aylık 6 bin 750 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

Ayrıca ilk kez “kiralık konut” modeli de devreye giriyor. Peki e-Devlet TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? TOKİ ev kontenjanları belli oldu mu, ödeme planı nasıl? TOKİ İstanbul'da nereye, hangi ilçelere sosyal konut yapacak? İşte tüm ayrıntılar...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olarak duyurulan projede başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Hak sahibi belirleme kuraları ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek.

İnşaat ve ihale süreci 2025 Kasım ayında başlayacak, ilk teslimatlar 2027 Mart ayında yapılacak.

TOKİ EVLERİ İSTANBUL’DA NEREYE, HANGİ İLÇELERE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

İstanbul: 100 bin konut

Ankara: 30 bin konut

İzmir: 21 bin konut

Bursa, Gaziantep, Konya: 13 bin konut

Hatay ve Diyarbakır: 12 bin konut

Toplam 81 ili kapsayan projede, şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler, en az üç çocuğu olan aileler ve engelliler için özel kontenjanlar ayrılacak. İstanbul'un hangi ilçelerinde sosyal konut evlerinin yapılacağı ilerleyen günlerde açıklanacak ancak kiralık sosyal konut ilk etapta sadece İstanbul’da olacak. Her iki yakada toplam 15 bin kiralık ev yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru koşullarını şu şekilde açıkladı:

Başvuru sahibinin, eşinin veya çocuklarının üzerine kayıtlı herhangi bir evi olmaması gerekiyor.

Başvuru yapılan ilde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranacak.

Hane halkı net geliri İstanbul için 145 bin TL, diğer iller için 127 bin TL’yi geçmeyecek.

18-30 yaş arası gençler, emekliler, engelliler, şehit yakını ve gaziler için özel kontenjanlar ayrıldı.

Kontenjan dağılımı şöyle olacak:

Emeklilere: yüzde 20

18-30 yaş arası gençlere: yüzde 20

En az 3 çocuklu ailelere: yüzde 10

Şehit yakınları ve gazilere: yüzde 5

Engelli vatandaşlara: yüzde 5

ÖDEME PLANI VE KONUT DETAYLARI

Projede satışa sunulacak konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile vatandaşlara sunulacak. 2+1 ve 1+1 daire seçenekleriyle planlanan projede aylık taksitler 6.750 TL’den başlayacak. Taksit artışları memur maaş zammı oranında, yılda iki kez güncellenecek.

Bakan Kurum, projeyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Dar gelirli vatandaşlarımız kira değil, aidat öder gibi ev sahibi olacak. Deprem bölgesinde TOKİ’nin gücünü gördük, şimdi bu başarıyı Türkiye geneline taşıyoruz.”

KİRALIK KONUT MODELİ DE DEVREDE

Proje kapsamında ilk kez “kiralık sosyal konut modeli” de uygulanacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartıyla bu konutlara başvurabilecek. Evler, bölgedeki rayiç bedelin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yıl süreyle yapılacak. Bu modelle özellikle fahiş kira artışlarına karşı kalıcı çözüm hedefleniyor.

BAKAN KURUM: “TOKİ’NİN BİNALARI MARKA DEĞERİ HALİNE GELDİ”

Bakan Kurum, CNN Türk’te yaptığı açıklamada TOKİ’nin Türkiye’de güvenin sembolü haline geldiğini belirterek, “Depremde ayakta kalan binaların TOKİ üretimi olduğunu gördük. TOKİ artık sağlamlığın ve güvenli yaşamın simgesi oldu.” Dedi.

Projede her 500 konutta bir sosyal donatı alanı oluşturulacak. Taziye evi, spor salonu, aile sağlığı merkezi ve çocuklar için oyun alanları gibi birçok sosyal tesis de inşa edilecek.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Vatandaşlar, TOKİ Sosyal Konut Başvuru ekranına girerek gerekli bilgileri doldurup başvurularını tamamlayabilecek.

Başvurular için ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de işlem yapılabilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU KOŞULLARI-ŞARTLARI NELER?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek.

Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak.

Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. (Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. )

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

Kaynak: Haber Merkezi