Ünlü Gelinlik Markası Türkiye'den Çekildi! Düğün Sezonlarında Satış Rekoru Kırıyordu

Türkiye’de yıllardır gelinlik ve abiye denince akla gelen markalardan Oleg Cassini, 14 yıl süren Türkiye macerasını noktaladı. Marka, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla faaliyetlerini sonlandırdığını duyurarak Türk müşterilerine veda etti.

14 YILLIK HİKAYE SONA ERDİ

Oleg Cassini Türkiye ekibi tarafından yapılan açıklamada, yıllar boyunca gösterilen ilgi ve destek için teşekkür edildi. Açıklamada, “Türkiye’deki operasyonlarımızı sonlandırırken, sizlerle geçirdiğimiz 14 yılın her anı için minnettarız. Markamızı en özel günlerinize dahil ettiğiniz, mutluluğunuzu paylaştığınız için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı. Markanın resmi internet sitesinde de “Teşekkürler Türkiye” mesajı paylaşılarak kapanış kararı duyuruldu.

SOSYAL MEDYADA DUYGUSAL VEDA

Marka, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye’deki yolculuğuna son verdiğini açıkladı. “Bu yolculuğun bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz” notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce yorum aldı. Kullanıcılar, markanın veda mesajının altına “Efsane bir dönemdi”, “Oleg Cassini’siz düğün düşünemem” gibi yorumlar yazarak üzüntülerini dile getirdi.

DÜNYA ÇAPINDA ÜNLÜ GELİNLİK MARKASI

Amerikalı moda tasarımcısı Oleg Cassini tarafından kurulan marka, zarif gelinlikleri, abiye koleksiyonları ve özel davet elbiseleriyle dünya çapında büyük bir üne sahipti. Türkiye’de faaliyet gösterdiği süre boyunca binlerce gelinin tercihi olan marka, hem klasik hem modern tarzı harmanlayan tasarımlarıyla dikkat çekmişti.

TÜRKİYE’DE GÜÇLÜ BİR YER EDİNMİŞTİ

2000’li yılların sonlarında Türkiye pazarına giren Oleg Cassini, kısa sürede gelinlik sektörünün öncü markalarından biri haline geldi.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde mağazası bulunan marka, her yıl düğün sezonlarında satış rekorları kırıyordu.

Özellikle mağaza deneyimi, koleksiyon çeşitliliği ve kumaş kalitesiyle rakiplerinden ayrılıyordu.

KAPANIŞ NEDENİ AÇIKLANMADI

Marka, Türkiye’den çekilme kararının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak sektörel çevreler, artan üretim maliyetleri, döviz dalgalanmaları ve ekonomik koşulların bu kararda etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi