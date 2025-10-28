Türkiye'de 600 Şubesi Bulunuyordu... Ünlü Petrol Devi Satışa Çıkıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni yaptırımlar, Rus enerji sektöründe büyük bir dalgalanmaya neden oldu. Rusya’nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, yaptırımların ardından uluslararası varlıklarını satışa çıkarmaya karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, potansiyel alıcılarla görüşmelerin başladığı belirtildi. Açıklamada, “Varlıkların satışı OFAC tasfiye lisansı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Gerekirse lisans süresinin uzatılması için başvuru yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’DE 600 ŞUBESİ BULUNUYOR

Türkiye’de 600’e yakın akaryakıt istasyonu bulunan Lukoil, 2006 yılından bu yana Türkiye pazarında faaliyet gösteriyor. Şirket, hem akaryakıt dağıtımı hem de enerji tedariki alanında önemli bir paya sahip. Satış kararı, Türkiye dahil birçok ülkede enerji sektörünü yakından ilgilendiriyor.

DÜNYA PETROLÜNDE DEV OYUNCU

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini karşılayan Lukoil, dünya enerji piyasasında stratejik bir konumda bulunuyor. Şirketin en büyük uluslararası yatırımı ise Irak’taki West Qurna 2 petrol sahasında sahip olduğu yüzde 75’lik hisse.

Dünyanın en büyük petrol sahalarından biri olarak bilinen bu alanda, günde 480 bin varilin üzerinde üretim gerçekleştiriliyor. Bu satış planı, küresel petrol arz dengesi üzerinde de etkili olabilir.

AVRUPA’DAKİ TESİSLER DE SATIŞTA

Lukoil’in satış listesinde yalnızca Ortadoğu yatırımları değil, Avrupa’daki bazı önemli tesisleri de bulunuyor. Şirket, Bulgaristan’daki Lukoil Neftohim Burgas rafinerisini (günlük 190 bin varil kapasiteyle ülkenin en büyüğü) ve Romanya’daki Petrotel rafinerisini elden çıkarmayı planlıyor.

Ayrıca Lukoil, Macaristan, Slovakya ve Türkiye’deki STAR Rafinerisi’ne petrol tedarik eden kilit oyuncular arasında yer alıyor. Bu nedenle satış kararının, bölgesel enerji arz zincirinde önemli sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

YAPTIRIMLAR RUS ENERJİ DEVLERİNİ ZORLUYOR

Uzmanlara göre Batı’nın enerji yaptırımları, Rus petrol devlerinin küresel operasyonlarını ciddi şekilde sınırladı. Lukoil’in bu kararı da finansal akışı korumak ve yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla atılmış “zorunlu bir stratejik adım” olarak değerlendiriliyor.

Enerji analistleri, Lukoil’in bu hamlesinin sadece şirketi değil, Avrupa ve Orta Doğu’daki petrol tedarik zincirlerini de yeniden şekillendirebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi