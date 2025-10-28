Dolar Geriledi, TL Nefes Aldı! Gözler Faiz İndirimi Sinyalinde! İşte 28 Ekim Salı Güncel Döviz Kurları

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Küresel piyasalarda dolar değer kaybediyor. Dolar endeksi, salı günü 98,6 seviyesine gerileyerek son bir haftanın en düşük düzeyini gördü. ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasına yönelik umutların güçlenmesi, yatırımcıların güvenli liman talebini azaltırken, gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu hafta gerçekleştireceği toplantıya çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, nadir toprak elementleri, soya fasulyesi ithalatı ve TikTok gibi konuları içeren yeni bir ticaret anlaşması çerçevesi üzerinde uzlaşmaya vardı. Anlaşmanın bu hafta iki lider tarafından imzalanması bekleniyor.

Öte yandan Trump, bugün Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile görüşerek iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, savunma işbirliği ve ABD’ye yönelik Japon yatırımlarını ele alacak.

FED’DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Yatırımcılar, Fed’in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Piyasalar, 25 baz puanlık bir indirim beklentisini fiyatlarken, aralık ayında yeni bir adım daha gelebileceği yönünde sinyaller aranıyor. Bu hafta ayrıca Japonya Merkez Bankası (BoJ) ile Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Dolar, güne 41,8663 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 41,8475 TL, en yüksek 41,9747 TL seviyeleri görüldü. Sabah saatleri itibarıyla 41,9671 TL civarında işlem görüyor.

Uzmanlara göre, doların küresel çapta değer kaybetmeye devam etmesi halinde TL üzerindeki baskı kısa vadede azalabilir. Ancak yatırımcılar, Fed kararından çıkacak mesajlara göre yeni yön belirleyecek.

Kaynak: Haber Merkezi