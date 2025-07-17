Taşıt Kredisinde Temmuz Hareketliliği! 400 Bin Liranın Geri Ödemesi Şaşırttı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Otomobil fiyatlarındaki tırmanış, krediye yönelimi artırsa da finansman koşulları birçok kişi için erişilmez hale geldi. Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde hem faiz oranları hem de aylık taksitler el yakıyor. 12 ay vadeli kredi tercih edildiğinde taksitler oldukça yüksek seviyelerde seyrederken, vade uzadıkça toplam ödeme ciddi oranda artıyor.

BANKALARIN 12 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Kredi ile araç almayı düşünenler için bazı bankaların sunduğu 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi teklifleri şöyle:

Akbank

Faiz oranı: %3,85

Aylık taksit: 45.143 TL

Toplam geri ödeme: 544.152 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: %3,79

Aylık taksit: 44.945 TL

Toplam geri ödeme: 541.772 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: %4,10

Aylık taksit: 45.974 TL

Toplam geri ödeme: 554.125 TL

Kaynak: Haber Merkezi