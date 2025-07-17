Taşıt Kredisinde Temmuz Hareketliliği! 400 Bin Liranın Geri Ödemesi Şaşırttı
Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için krediyle otomobil almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Son dönemde hızla artan faiz oranları ve yüksek geri ödeme tutarları nedeniyle taşıt kredileri vatandaşın belini büküyor. Özellikle 400 bin TL’lik kredi çekenler için maliyet neredeyse iki katına çıkıyor.
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Otomobil fiyatlarındaki tırmanış, krediye yönelimi artırsa da finansman koşulları birçok kişi için erişilmez hale geldi. Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde hem faiz oranları hem de aylık taksitler el yakıyor. 12 ay vadeli kredi tercih edildiğinde taksitler oldukça yüksek seviyelerde seyrederken, vade uzadıkça toplam ödeme ciddi oranda artıyor.
BANKALARIN 12 AY VADELİ TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kredi ile araç almayı düşünenler için bazı bankaların sunduğu 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisi teklifleri şöyle:
Akbank
Faiz oranı: %3,85
Aylık taksit: 45.143 TL
Toplam geri ödeme: 544.152 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: %3,79
Aylık taksit: 44.945 TL
Toplam geri ödeme: 541.772 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: %4,10
Aylık taksit: 45.974 TL
Toplam geri ödeme: 554.125 TL
Kaynak: Haber Merkezi