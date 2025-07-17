Özgür Erdursun: Tarihi Kaçıran Yandı! Bu Kişilerin Maaşı Kesilecek
Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi için kritik bir uyarı geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un açıklamalarına göre, 2025 yılı bitmeden emeklilik başvurusu yapmayanlar, ömür boyu geçerli olacak şekilde yüzde 10’a varan maaş kaybı yaşayabilir.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yapılan başvuruların zamanlaması, emekli maaşında doğrudan etkili oluyor. SGK hesaplama sistemine göre, başvurunun bir sonraki yıla sarkması halinde, bağlanacak maaşta önemli düşüşler yaşanabiliyor. Geçtiğimiz yıl bu nedenle başvurusunu geciktiren emekli adayları, yüzde 30'u aşan oranlarda gelir kaybıyla karşılaşmıştı.
Erdursun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Emeklilik başvurusunu 2026’ya bırakanların kaybı ortalama %5-10 arası olacak gibi gözüküyor! 2024’de emeklilik başvurusu yapmayıp 2025’e bırakanların kaybı %31 olmuştu! Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024’de emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre 5-10 yılda amorti edecekler gibi gözüküyor” ifadelerini kullandı.
DOĞRU TARİH İYİ BELİRLEYİN UYARISI
Ayrıca Erdursun, aynı iş yerinde emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenlerin, başvuru zamanlamasını dikkatle planlaması gerektiğine dikkat çekti. “Emekliliğimi hak ediyorum ancak emekli olduktan sonra aynı işyerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir” şeklinde uyardı.
Uzmanlar, başvuruların yıl içinde yapılmasının hem maddi açıdan hem de geleceğe dönük planlar bakımından büyük önem taşıdığına vurgu yapıyor. Özellikle yıl sonuna yaklaşırken, başvuru sürecini ihmal edenler büyük kayıplarla karşılaşabilir.