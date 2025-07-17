Özgür Erdursun: Tarihi Kaçıran Yandı! Bu Kişilerin Maaşı Kesilecek

Özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yapılan başvuruların zamanlaması, emekli maaşında doğrudan etkili oluyor. SGK hesaplama sistemine göre, başvurunun bir sonraki yıla sarkması halinde, bağlanacak maaşta önemli düşüşler yaşanabiliyor. Geçtiğimiz yıl bu nedenle başvurusunu geciktiren emekli adayları, yüzde 30'u aşan oranlarda gelir kaybıyla karşılaşmıştı.