Tarımın Lideri Resmen İflas Etti! Konkordato Konya Devini Kurtaramadı

Şirketin başvurusu üzerine Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 26 Eylül 2024 tarihinde geçici mühlet kararı almış ve şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için iki aylık ek süre vermişti. Ancak, mahkeme sürecinin sonunda, Anadolu Yemcilik için iflas kararı verildi.

RESMEN İFLAS ETTİ

Mahkeme tarafından yapılan son değerlendirme sonucunda, Anadolu Yemcilik'in iflasına karar verildi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Ocak 2025 tarihinde şirketin iflasına hükmetti.

KOMİSERLERİN GÖREV SÜRESİ SONA ERDİ

Aynı kararda, şirketin ticari faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla atanan komiserin görev süresi de sonlandırıldı. İflas kararı doğrultusunda, Karapınar İcra İflas Dairesi'nde iflas masası oluşturuldu.

KONKORDATO SÜRECİ ŞİRKETİ KURTARAMADI

Daha önce, 26 Eylül 2024 tarihinde mahkeme tarafından şirkete 3 aylık geçici mühlet verilmiş ve bu süre 13 Aralık 2024'te yapılan duruşmada 2 ay daha uzatılmıştı. Ancak, mahkeme nihai kararıyla Anadolu Yemcilik’in iflasını onayladı ve geçici mühletle ilgili tüm tedbirler kaldırıldı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu karar, şirketin faaliyetlerinin durduğunu ve borçlarını ödeyemediğini resmen tescillemiş oldu.