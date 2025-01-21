Emekli İkramiyesi için 'Daha da Yüksek Olabilir' Dedi: 3000 TL Bayram İkramiyesi için Yeni Rakamı Açıkladı

Emekli maaş ve ikramiye düzenlemeleri gündemde kalmaya devam ediyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zamlı maaş ödemeleri ve enflasyon farkları hesaplara bir bir geçmeye başlarken, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde de artış yapılması gündeme geldi. Şu an her bir bayram için emekli bayram ikramiyesi 3000 TL olarak ödeniyor. Emekli ikramiyelerinin 4-5 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Peki emekli bayram ikramiyesi 2025 ne kadar olacak, zamlandı mı? Ne zaman ödenecek? 2025 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihleri ile merak edilen o takvim…

2025 OCAK ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, zamlı emekli maaşı ödemeleri için, “1-5 Ocak'ta memur emeklileri maaşlarını aldılar, ay içinde yani ayın sonuna doğru onların 11.54 artırılmış enflasyon artış farkları da hesaplarına yatırılacak. 17 ile 26 Ocak arasında SSK emeklileri zamlı maaşlarını alıyorlar zaten. 25-28 Ocak'ta Bağ-Kur emeklilerine yine zamlı maaşları yatırılacak. Sadece taban maaş altında kalanlara fark yatırılacak” bilgisini paylaştı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2024 emekli ikramiyesi 3000 TL olmuştu. ‘Bu yıl onun da artırılması söz konusu’ diyen Faruk Erdem, bayram ikramiyesinin 4000-4500 TL civarında olabileceğini dile getirdi ve, “Tabii hükümet orada karar verecektir. 5 bin de olabilir, daha yüksek de olabilir. Onu bayramdan önce göreceğiz” şeklinde yorumda bulundu.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Erdem bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihe ilişkin de takvimi açıkladı. “30 Mart'la 1 Nisan arası Ramazan Bayramı idrak edilecek. Bu ikramiyeler de bayramdan bir hafta önce ödeniyor. Dolayısıyla 24 - 28 Mart'ta ilk bayram ikramiyesi ödenecek, Ramazan Bayramı ikramiyesi. Daha sonra Haziran'da Kurban Bayramı olacak o da 6-9 Haziran arasında Kurban Bayramı, dolayısıyla onun da bir hafta öncesinde ikramiyeler ödenecek. Yani yılın ikinci ikramiyesi ödenmiş olacak. O da 2 ile 5 Haziran arasında da Kurban Bayramı ikramiyelerini emekliler almış olacaklar” dedi.

EMEKLİYE ZAM, KAMUYA TOPLU SÖZLEŞME

Erdem açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Temmuz ayı gelecek tabii Haziran'dan sonra. Netice itibarıyla Temmuz ayında da yeni bir artış söz konusu. Aynı şekilde ocakta olduğu gibi 1 - 5 Temmuz'da memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı, 3 Temmuz zam oranı belli olacak, enflasyon açıklanacak, orada acaba işte enflasyon artışı mı yapılır refah payı mı verilir, bunları göreceğiz. 15 Temmuz'da memurlara zamlı maaş ödenecek, 17-26 Temmuz'da SSK emeklisi zamlı maaşını alacak, 25-28 Temmuz Bağ-Kur emeklilerine de zamlı maaş ödenecek.

Bu yıl bir de hem kamu işçileri için hem de memurlar için toplu sözleşme yılı 2025 yılı. O yüzden biz Temmuz Ağustos'ta memurların toplu sözleşmelerini konuşacağız. Bugünlerde de kamu işçileri için toplu sözleşme konuşuluyor."

Kaynak: A Haber