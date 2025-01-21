2024'te Satılan Konut Sayısı Belli Oldu! Rakam 1,5 Milyona Yaklaştı: En Az o Şehirlerde Ev Satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artarak 1 milyon 478 bin 25 oldu. Yüzde 20,6'lık artış son dönemde kaydedilen en yüksek artış olarak gerçekleşti.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 239 bin 213 ile İstanbul, 134 bin 46 ile Ankara ve 80 bin 398 ile İzmir oldu.

2024 yılında gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 10,8 oranında azalarak 158 bin 486 oldu. Bu sayı ise ipotekli satışlarda veri setinin uzandığı 2013'ten bu yana en düşük sayı olarak kaydedildi. 2024'te konut satışlarında ipotekli satışların payı yüzde 10,7'ye kadar geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi