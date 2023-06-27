Zirve aşıldı, dolar/TL'de bir rekor daha!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Merkez Bankası'nın liralaşmaya yönelik uyguladığı adımlarda sadeleşmeye gitmesi sonrası dolar/TL, yeni güne rekorla başladı.

DOLARDA YENİ REKOR

Dolar kuru, dün yüzde 2,4 artışla 25,9157'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,11 TL seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı.

Öte yandan piyasalarda sert dalgalanma sonrası dolar/TL, gün içi en düşük 25,54 TL seviyesini görürken, şu dakikalarda 25,83 TL'den işlem görüyor.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Ayrıca, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay politika faizini yüzde 76 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, Banka'nın nihai faiz oranına yönelik belirsizlikler devam ediyor.

"KADEMELİ SÜREÇ YÖNETİLECEK"

Yaşanan gelişmeler öncesi Merkez Bankası, yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 15’e çıkarması piyasa beklentilerinin altında kalırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" demişti.

PİYASALAR YARIM GÜN İŞLEME AÇIK

Öte yandan, bugün arife günü olması dolayısıyla piyasalar yarım gün işleme açık olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem