Özgür Demirtaş, yeni dolar tahminini paylaştı: Sonrasını sonra konuşalım!
Son dakika haberi... Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar kuruna ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dolar/TL tahminini paylaşan Demirtaş, "Sonrasını sonra konuşalım" dedi.
Merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler dolar talebini desteklemeye devam etti.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 15’e çıkarması piyasa beklentilerinin altında kalırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" dedi.
Ayrıca, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti.
Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.