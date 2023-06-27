Sıfır otomobiller için yeni uygulama: Artık böyle teslim ediliyor

Son günlerde Türkiye'de yaşanan sıfır otomobil teslimatlarındaki gecikmeleri önlemek amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı.

Haydarpaşa Garı'nın yanındaki boş alanda kurulan çadırlar aracılığıyla sıfır araçlar, bayilere gitmeden doğrudan sahiplerine teslim ediliyor. Bu sayede gümrükten geçen araçların bayilere sevkiyatı sırasında yaşanan zaman kaybı engellenerek, kullanıcıların otomobillerini daha kısa sürede alması hedefleniyor.

Tarihi Haydarpaşa Garı'nın yanında bulunan Haydarpaşa gümrüğündeki eski siloların bulunduğu boş alan, yaklaşık 15 gündür bu yeni uygulamaya ev sahipliği yapıyor. Uygulama kapsamında, gümrük kontrolünden geçen ve gemilerden indirilen araçlar TIR'lara yüklenmek yerine, Haydarpaşa Garı ve gümrük bölgesinin yanındaki çadırlarda bekletiliyor.

Çadırlarda, otomobillerle ilgili işlemler bayi temsilcileri tarafından gerçekleştirildikten sonra araç sahipleri çağrılarak teslimat işlemi tamamlanıyor. Bu şekilde, normalde TIR'lara yüklenerek bayilere gönderilmesi gereken araçların teslim süresi bir iki hafta öne alınabiliyor. Uygulamanın bayram öncesinde vatandaşların araçlarını daha hızlı teslim alabilmeleri için hayata geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Bu yeni uygulama, sıfır otomobil sahiplerinin teslimat sürelerini kısaltmayı ve teslimat gecikmelerini azaltmayı amaçlıyor.