Kolaya zam geldi; 2.5 litre 40 TL oldu
Temmuz ayı itibariyle kolaya zam gelecek. 2,5 litrelik kolanın fiyatı 40 TL olacak.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı (TBYD) Başkanı Erol Dündar, temmuz ayının ilk haftası itibariyle Coca Cola ürünlerine yüzde 20 zam geleceğini duyurdu.
TBYD Başkanı Dündar, temmuz ayından itibaren 2,5 litrelik kolanın fiyatının 40 TL olacağını duyurdu. Kolaya bir önceki zam ise yılbaşına sayılı günler kala gelmişti. Aralık ayının son haftasında 2,5 litrelik kolanın fiyatı 30 TL'ye çıkmıştı.
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